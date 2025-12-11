Caminhão com 700 kg de maconha é apreendido em fiscalização na Mata Norte

Carga de maconha estava sendo transportada para o Rio Grande do Norte quando foi interceptada em fiscalização da PRF e Receita Federal, em Goiana, na Mata Norte

Caminhão com a carga de maconha saiu de São Paulo com destino para o Rio Grande do Norte (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um caminhão transportando cerca de 700 kg de maconha foi apreendido, nesta quarta-feira (10), em ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal (RF), durante fiscalização realizada na BR 101, em Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco.

Agentes realizavam uma blitz próximo à divisa com a Paraíba, quando deram ordem de parada ao motorista de um caminhão coberto com lonas. Durante a abordagem, o motorista entrou em contradição e chamou a atenção da equipe.

Ao verificar o compartimento de carga do veículo, foram encontradas diversas caixas de papelão com tabletes de maconha. Segundo a PRF, o motorista disse que tinha pego a droga em São Paulo para fazer a entrega no Rio Grande do Norte.

O homem e a droga foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal no Recife. Ele poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão.