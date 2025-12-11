Deputados pernambucanos votam 17x5 a favor da cassação do mandato de Carla Zambelli
Em Pernambuco, dos 25 deputados que estão na Câmara, 17 votaram a favor da cassação do mandato parlamentar de Carla Zambelli (PL-SP)
Publicado: 11/12/2025 às 07:44
Em Pernambuco, dos 25 deputados que estão na Câmara, 17 votaram a favor da cassação de Zambelli. (Reprodução e Michel Jesus/Câmara dos Deputados)
Nesta quarta-feira (10), a Câmara dos Deputados decidiu rejeitar a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). No total, foram 227 votos a favor da cassação e 170 contra.
105 deputados estavam ausentes e foram contabilizadas 10 abstenções. Para que a parlamentar tivesse seu mandato cassado, eram necessários 257 votos. Dessa forma, o processo contra Zambelli foi arquivado.
A cassação seria uma consequência da condenação da deputada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter comandado uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
17 deputados pernambucanos formam maioria para cassação de Carla Zambelli
Em Pernambuco, dos 25 deputados que estão na Câmara, 17 votaram a favor da cassação de Zambelli. Os parlamentares Eriberto Medeiros (PSB), Guilherme Uchoa (PSB) e Mendonça Filho (União Brasil) estavam ausentes na sessão.
Dos presentes, todos os deputados do Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Republicanos, Partido Verde (PV) e União Brasil votaram a favor da cassação do mandato da deputada.
O Partido Progressista (PP) se dividiu na votação, sendo Clarissa Tércio a única da legenda a votar contra. Todos os parlamentares do Partido Liberal (PL) também rejeitaram o pedido de cassação.
VOTOS A FAVOR
- Augusto Coutinho (Republicanos)
- Carlos Veras (PT)
- Clodoaldo Magalhães (PV)
- Eduardo da Fonte (PP)
- Felipe Carreras (PSB)
- Fernando Coelho Filho (União Brasil)
- Fernando Monteiro (Republicanos)
- Iza Arruda (MDB)
- Lucas Ramos (PSB)
- Luciano Bivar (União Brasil)
- Lula da Fonte (PP)
- Maria Arraes (Solidariedade)
- Ossesio Silva (Republicanos)
- Pedro Campos (PSB)
- Renildo Calheiros (PC do B)
- Túlio Gadêlha (Rede)
- Waldemar Oliveira (Avante)
VOTOS CONTRA
- André Ferreira (PL)
- Clarissa Tércio (PP)
- Coronel Meira (PL)
- Fernando Rodolfo (PL)
- Pastor Eurico (PL)
AUSENTES
- Eriberto Medeiros (PSB)
- Guilherme Uchoa (PSB)
- Mendonça Filho (União Brasil)
Relembre o caso
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal condenou Carla Zambelli também a multa e indenização de R$ 2 milhões por ter participado como “instigadora” das invasões dos sistemas por Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer, presos no âmbito da Operação Spoofing.
No início de janeiro de 2023, de acordo com o Ministério Público, houve 13 invasões dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça para inserir 16 documentos falsos, como mandatos de prisão, alvarás de soltura e ordem judicial de bloqueio de ativos bancários, além de um mandado de prisão contra o ministro Alexandre Moraes, do STF, emitido por ele próprio.
- MPPE dá prazo de 60 dias para sanar irregularidades na Casa dos Pobres, em Vitória de Santo Antão
- Senado aprova PL Antifacção com penas que podem chegar a 120 anos
- Sem votos pela cassação, Câmara mantém mandato da deputada Carla Zambelli
- Câmara decide suspender mandato de Glauber Braga por seis meses