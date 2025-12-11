Deputados pernambucanos votam 17x5 a favor da cassação do mandato de Carla Zambelli

Em Pernambuco, dos 25 deputados que estão na Câmara, 17 votaram a favor da cassação do mandato parlamentar de Carla Zambelli (PL-SP)

Em Pernambuco, dos 25 deputados que estão na Câmara, 17 votaram a favor da cassação de Zambelli. (Reprodução e Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Nesta quarta-feira (10), a Câmara dos Deputados decidiu rejeitar a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). No total, foram 227 votos a favor da cassação e 170 contra.

105 deputados estavam ausentes e foram contabilizadas 10 abstenções. Para que a parlamentar tivesse seu mandato cassado, eram necessários 257 votos. Dessa forma, o processo contra Zambelli foi arquivado.

A cassação seria uma consequência da condenação da deputada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter comandado uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

17 deputados pernambucanos formam maioria para cassação de Carla Zambelli

Em Pernambuco, dos 25 deputados que estão na Câmara, 17 votaram a favor da cassação de Zambelli. Os parlamentares Eriberto Medeiros (PSB), Guilherme Uchoa (PSB) e Mendonça Filho (União Brasil) estavam ausentes na sessão.

Dos presentes, todos os deputados do Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Republicanos, Partido Verde (PV) e União Brasil votaram a favor da cassação do mandato da deputada.

O Partido Progressista (PP) se dividiu na votação, sendo Clarissa Tércio a única da legenda a votar contra. Todos os parlamentares do Partido Liberal (PL) também rejeitaram o pedido de cassação.

VOTOS A FAVOR

Augusto Coutinho (Republicanos)



Carlos Veras (PT)



Clodoaldo Magalhães (PV)



Eduardo da Fonte (PP)



Felipe Carreras (PSB)



Fernando Coelho Filho (União Brasil)



Fernando Monteiro (Republicanos)



Iza Arruda (MDB)



Lucas Ramos (PSB)



Luciano Bivar (União Brasil)



Lula da Fonte (PP)



Maria Arraes (Solidariedade)



Ossesio Silva (Republicanos)



Pedro Campos (PSB)



Renildo Calheiros (PC do B)



Túlio Gadêlha (Rede)



Waldemar Oliveira (Avante)

VOTOS CONTRA

André Ferreira (PL)

Clarissa Tércio (PP)

Coronel Meira (PL)



Fernando Rodolfo (PL)



Pastor Eurico (PL)

AUSENTES

Eriberto Medeiros (PSB)



Guilherme Uchoa (PSB)



Mendonça Filho (União Brasil)

Relembre o caso

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal condenou Carla Zambelli também a multa e indenização de R$ 2 milhões por ter participado como “instigadora” das invasões dos sistemas por Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer, presos no âmbito da Operação Spoofing.

No início de janeiro de 2023, de acordo com o Ministério Público, houve 13 invasões dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça para inserir 16 documentos falsos, como mandatos de prisão, alvarás de soltura e ordem judicial de bloqueio de ativos bancários, além de um mandado de prisão contra o ministro Alexandre Moraes, do STF, emitido por ele próprio.