° / °
Política
Cassação rejeitada

Deputados pernambucanos votam 17x5 a favor da cassação do mandato de Carla Zambelli

Em Pernambuco, dos 25 deputados que estão na Câmara, 17 votaram a favor da cassação do mandato parlamentar de Carla Zambelli (PL-SP)

Raianne Romão

Publicado: 11/12/2025 às 07:44

Seguir no Google News Seguir

Em Pernambuco, dos 25 deputados que estão na Câmara, 17 votaram a favor da cassação de Zambelli./Reprodução e Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Em Pernambuco, dos 25 deputados que estão na Câmara, 17 votaram a favor da cassação de Zambelli. (Reprodução e Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Nesta quarta-feira (10), a Câmara dos Deputados decidiu rejeitar a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). No total, foram 227 votos a favor da cassação e 170 contra.

105 deputados estavam ausentes e foram contabilizadas 10 abstenções. Para que a parlamentar tivesse seu mandato cassado, eram necessários 257 votos. Dessa forma, o processo contra Zambelli foi arquivado.

A cassação seria uma consequência da condenação da deputada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter comandado uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

17 deputados pernambucanos formam maioria para cassação de Carla Zambelli

Em Pernambuco, dos 25 deputados que estão na Câmara, 17 votaram a favor da cassação de Zambelli. Os parlamentares Eriberto Medeiros (PSB), Guilherme Uchoa (PSB) e Mendonça Filho (União Brasil) estavam ausentes na sessão.

Dos presentes, todos os deputados do Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Republicanos, Partido Verde (PV) e União Brasil votaram a favor da cassação do mandato da deputada.

O Partido Progressista (PP) se dividiu na votação, sendo Clarissa Tércio a única da legenda a votar contra. Todos os parlamentares do Partido Liberal (PL) também rejeitaram o pedido de cassação.

VOTOS A FAVOR

  • Augusto Coutinho (Republicanos)
  • Carlos Veras (PT)
  • Clodoaldo Magalhães (PV)
  • Eduardo da Fonte (PP)
  • Felipe Carreras (PSB)
  • Fernando Coelho Filho (União Brasil)
  • Fernando Monteiro (Republicanos)
  • Iza Arruda (MDB)
  • Lucas Ramos (PSB)
  • Luciano Bivar (União Brasil)
  • Lula da Fonte (PP)
  • Maria Arraes (Solidariedade)
  • Ossesio Silva (Republicanos)
  • Pedro Campos (PSB)
  • Renildo Calheiros (PC do B)
  • Túlio Gadêlha (Rede)
  • Waldemar Oliveira (Avante)

VOTOS CONTRA

  • André Ferreira (PL)
  • Clarissa Tércio (PP)
  • Coronel Meira (PL)
  • Fernando Rodolfo (PL)
  • Pastor Eurico (PL)

AUSENTES

  • Eriberto Medeiros (PSB)
  • Guilherme Uchoa (PSB)
  • Mendonça Filho (União Brasil)

Relembre o caso

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal condenou Carla Zambelli também a multa e indenização de R$ 2 milhões por ter participado como “instigadora” das invasões dos sistemas por Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer, presos no âmbito da Operação Spoofing.

No início de janeiro de 2023, de acordo com o Ministério Público, houve 13 invasões dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça para inserir 16 documentos falsos, como mandatos de prisão, alvarás de soltura e ordem judicial de bloqueio de ativos bancários, além de um mandado de prisão contra o ministro Alexandre Moraes, do STF, emitido por ele próprio.

Veja também:

 

brasil , Câmara , Carla Zambelli , cassação , CNJ , deputado , Zambelli
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X