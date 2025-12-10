Quem é Esperidião Amin, relator do PL da Dosimetria na CCJ do Senado

Senador Esperidião Amin deve apresentar seu relatório sobre o projeto para votação na CCJ na próxima quarta-feira (17)

Senador Esperidião Amin (PP-SC) será o relator do PL da Dosimetria na CCJ do Senado (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Após ser aprovado na Câmara dos Deputados na madrugada desta quarta-feira (10), o PL da Dosimetria deve chegar ao Senado Federal na próxima semana. O presidente da comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-MA), já anunciou que o relator da proposta será o senador Esperidião Amin (PP-SC).

É esperado que Amin apresente seu relatório sobre o projeto para votação na CCJ na próxima quarta-feira (17). O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), declarou que o texto deve ser votado no plenário da Casa ainda este ano.

Esperidião Amin é um dos nomes mais tradicionais da direita no Senado, com uma trajetória política datando do regime militar. Ele foi prefeito de Florianópolis por indicação do governo em 1975, e eleito governador de Santa Catarina em 1982 – o primeiro pleito direto desde os anos 1960.

Amin voltou à prefeitura de Florianópolis em 1988, e ao governo em 1998. Ao longo de sua carreira, foi deputado federal por três vezes, e duas vezes senador.

Nos últimos anos, Esperidião se associou ao bolsonarismo para angariar apoio e se manter competitivo nas urnas. Sua última vitória eleitoral foi em 2018, quando conquistou a vaga no Senado que pretende renovar em 2026. Em 2022, último pleito que disputou, ficou em quinto lugar na disputa pelo governo de Santa Catarina.

O apoio dos bolsonaristas para 2026, no entanto, ainda é incerto para Amin. O filho ‘03’ do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro (PL) – atual vereador do município do Rio de Janeiro –, deve disputar uma das duas vagas de Santa Catarina para o Senado.

