Hugo Motta se manifesta após Glauber Braga ocupar cadeira da Presidência da Câmara

O presidente da Câmara se pronunciou sobre o ocorrido através do X, antigo Twitter

Hugo Motta (Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, se manifestou sobre o deputado federal Glauber Rocha (PSol-RJ) ter ocupado a cadeira da Presidência da Câmara nesta terça-feira (9).

Através de nota divulgada no X, antigo Twitter, Motta afirmou que o ato de Braga não 'desrespeita' o presidente em exercício, mas sim a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo.

O presidente da Câmara também lembrou que essa não foi a primeira vez em que Glauber ocupou a cadeira da Presidência da Câmara, visto que o parlamentar já havia "ocupado uma comissão em greve de fome por mais de uma semana".

Hugo Motta também criticou o que chamou 'extremismo'. "O agrupamento que se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica. O extremismo não tem lado porque, para o extremista, só existe um lado: o dele.", afirma.

Leia o pronunciamento na íntegra:

Quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da Presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício. Ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo. Inclusive de forma reincidente, pois já havia ocupado uma comissão em greve de fome por mais de uma semana.

O agrupamento que se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica. O extremismo não tem lado porque, para o extremista, só existe um lado: o dele.

Temos que proteger a democracia do grito, do gesto autoritário, da intimidação travestida de ato político.

Extremismos testam a democracia todos os dias. E todos os dias a democracia precisa ser defendida. Determinei também a apuração de possíveis excessos em relação à cobertura da imprensa.