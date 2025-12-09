Veja momento em que Glauber Braga é retirado da cadeira da Presidência da Câmara

O parlamentar foi retirado da cadeira da Presidência da Câmara (Reprodução)

Uma gravação mostra o momento em que o deputado Glauber Braga (PSol-RJ) foi retirado à força da cadeira da Presidência da Câmara.

O vídeo foi gravado pelo deputado pastor Henrique Vieira durante a confusão vista na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (8).

“Que me arranquem da cadeira e me tirem em plenário”, disse o deputado Glauber Braga na ocasião. A sessão foi interrompida.





Após Glauber Braga recusar pedidos para deixar a Mesa, policiais legislativos ordenaram que jornalistas e assessores deixassem o plenário. A TV Câmara também saiu do ar.

O processo de cassação já foi aprovado pelo Conselho de Ética e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), pretende pautá-lo no plenário, num pacote junto com as cassações de Eduardo Bolsonaro (PL), que já extrapolou o número de faltas por estar nos Estados Unidos; de Alexandre Ramagem (PL), condenado por participar da tentativa de golpe de Estado; e de Carla Zambelli (PL), que foi condenada no Brasil e está presa na Itália.

