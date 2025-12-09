Deputado Glauber Braga protesta contra cassação e senta na cadeira da Presidência da Câmara

Deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) (Reprodução)

Sob risco de ter o mandato cassado por agredir uma pessoa, o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) está protestando neste momento. Ele sentou na cadeira da presidência da Câmara Federal e disse que ninguém vai retirá-lo. “Que me arranquem da cadeira e me tirem em plenário”, disse o deputado. A sessão desta terça-feira (9) foi interrompida.

O processo de cassação já foi aprovado pelo Conselho de Ética e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), pretende pautar no plenário, num pacote junto com as cassações de Eduardo Bolsonaro (PL), que já extrapolou o número de faltas por estar nos Estados Unidos; de Alexandre Ramagem (PL), condenado por participar da tentativa de golpe de Estado; de Carla Zambelli (PL), que foi condenada no Brasil e está presa na Itália.

