Líder do governo sobre retirada de Glauber: 'Se depender de nós, não vota mais nada hoje'
José Guimarães repudiou a retirada à força de Braga da cadeira da Presidência da Câmara
Publicado: 09/12/2025 às 18:55
Líder do governo, José Guimarães (Lula Marques/Agência Brasil)
O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), repudiou a retirada à força do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) da cadeira da Presidência da Câmara na tarde desta terça-feira, 09. Braga foi retirado pela Polícia Legislativa sob grande tumulto.
O ato dele é contra o processo do qual é alvo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse mais cedo que vai levar o caso ao plenário nos próximos dias.
"Isso é inaceitável. Hugo Motta tem que tomar providência. Se depender de nós, não vota mais nada hoje aqui", disse Guimarães.