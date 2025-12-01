Apesar da semana sem atividades no plenário da Alepe, Raquel Lyra acredita em acordo para votações

Apesar desse atraso na apreciação de projetos, a governadora Raquel Lyra (PSD) garantiu, nesta segunda-feira (1), ter confiança de que o empréstimo de R$ 1,7 bilhão será aprovado e haverá acordo em torno das PECs 30 e 31.

Raquel Lyra. (Ricardo Barreto/Blog Dantas Barreto)

A Assembleia Legislativa não terá atividades no plenário, nesta semana, já que grande parte dos deputados estaduais irá à 28ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), no Rio Grande do Sul. Consequentemente, não haverá votações. Apesar desse atraso na apreciação de projetos, a governadora Raquel Lyra (PSD) garantiu, nesta segunda-feira (1), ter confiança de que o empréstimo de R$ 1,7 bilhão será aprovado e haverá acordo em torno das PECs 30 e 31, que alteraram a Constituição Estadual e os critérios das emendas parlamentares.

No entanto, a entrada da operação de crédito na pauta está dependendo de um acordo sobre as PECs. O Governo é contra elevar o percentual das emendas parlamentares de 0,9% da Receita Corrente Líquida para 1,55% em 2027. Alega que esse valor afetará as finanças do Estado.

“Tudo isso tem sido discutido pela Assembleia com a Secretaria da Casa Civil, tem as comissões trabalhando esses temas e eu estou muito confiante de que vamos poder superá-los porque Pernambuco tem pressa e a gente precisa aprovar projetos de lei. E é isso que estamos solicitando à Casa”, disse Raquel Lyra, após entregar 10 ambulâncias do tipo UTI. Outras 20 também reforçarão a frota.

A líder do Governo, deputada Socorro Pimentel (UB), estava na cerimônia e também falou sobre a necessidade de manter o acordo firmado em 2023, para que o percentual das emendas parlamentares seja reajustado de forma escalonada, até chegar a 1,22% da RCL em 2028.

“Estarei junto com a governadora e ao lado de todos os deputados ajudando no consenso, no diálogo, fazendo o meu papel como líder do Governo para que se possa ter na Assembleia um diálogo com respeito, com ética, mas,

sobretudo, pensando no povo pernambucano e no desenvolvimento do nosso Estado. Meu lema é que todos os deputados tenham bom senso, responsabilidade e respeito ao povo pernambucano”, disse Socorro Pimentel.