Comissão da Alepe aprova relatório parcial sobre orçamento para 2026: veja como fica

O orçamento fiscal está estimado em R$ 60,4 bilhões. Somando os investimentos das estatais, o total chega a R$ 62,3 bilhões

Comissão de Finanças aprova relatórios parciais do orçamento de 2026 (Foto: Anaju Monteiro /Alepe)

A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou os primeiros relatórios sobre o Orçamento de 2026, na terça-feira (25). Também foram validadas análises parciais da revisão do Plano Plurianual, que define prioridades do Estado para os próximos anos. O orçamento fiscal está estimado em R$ 60,4 bilhões. Somando os investimentos das estatais, o total chega a R$ 62,3 bilhões.

Pela complexidade do orçamento, diferentes deputados ficaram responsáveis por partes específicas do texto, onde os parlamentares avaliam as emendas apresentadas tanto as que usam recursos já reservados para cada deputado quanto sugestões de alterações no projeto enviado pelo Executivo.

De acordo com o deputado Antonio Coelho (UB), presidente da Comissão, a participação dos parlamentares agora é importante para “aprimorar a redação ou garantir o financiamento adequado de algumas políticas públicas”. Segundo ele, não houve mudanças de grande impacto: “Tivemos apenas uma consolidação daquilo que foi enviado pelo Poder Executivo”.

Agora, o colegiado deve apresentar na reunião da próxima semana, um relatório final, reunindo todas as partes aprovadas até agora. De acordo com o secretário estadual de Planejamento, Fabrício Marques, durante a audiência pública sobre o tema, realizada no início do mês, o Estado pretende investir R$ 7,9 bilhões no próximo ano. Veja quanto o Governo prevê gastar nas principais áreas em 2026:

Saúde: R$ 13,2 bilhões

Educação: R$ 9,2 bilhões

Segurança Pública: R$ 5 bilhões

Previdência Estadual: cerca de R$ 10 bilhões

Transporte: R$ 2,4 bilhões

Saneamento: R$ 1,4 bilhão

