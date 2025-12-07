João Campos tem 45% e Raquel Lyra tem 38% na disputa pelo Governo de PE, diz pesquisa Conecta

Prefeito do Recife, João Campos (PSB), e governadora do Estado, Raquel Lyra (PSD) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

A mais recente rodada de pesquisas eleitorais, realizada pela Conecta Pesquisas em parceria com o Instituto OPINDATA, entre 1 e 5 de dezembro de 2025, trouxe novos dados sobre a disputa pelo Governo de Pernambuco em 2026. O levantamento, com base em 10 mil entrevistas online, foi divulgado com exclusividade no site do jornalista Jamildo.

De acordo com o levantamento estimulado (quando o eleitor escolhe entre uma lista de candidatos previamente apresentada), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), aparece com 45% das intenções de voto. A atual governadora, Raquel Lyra (PSD), marca 38%, resultando em uma vantagem de 7 pontos percentuais para João Campos. A margem de erro é de 0,98 ponto percentual, o que indica que a disputa permanece competitiva e há chances reais de segundo turno.

Conforme avalia a pesquisa, a forte concentração de intenções sugere que a eleição dificilmente será decidida já no primeiro turno, apontando para a possibilidade de um confronto direto entre candidatos. Esse cenário é reforçado pela pequena distância entre os dois líderes no levantamento.

A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre João Campos e Raquel Lyra. Nesse cenário hipotético, João Campos alcança 46% das intenções de voto, enquanto Raquel Lyra registra 43%. A diferença de 3 pontos percentuais entre os dois candidatos está dentro da margem de erro e caracteriza um empate técnico.

Esse resultado aponta para uma disputa acirrada, com mobilização intensa de eleitores, pois qualquer oscilação ou evento durante a campanha pode influenciar decisivamente o desfecho da eleição. A proximidade dos números demonstra que ambos os candidatos terão que trabalhar fortemente a favor da adesão dos indecisos e engajamento dos seus eleitores.

Com os dados em mãos, o ambiente eleitoral em Pernambuco se consolida como uma disputa aberta e disputada, o que coloca pressão sobre as campanhas para definir estratégias sólidas, capturar a atenção do eleitor e garantir mobilização nas semanas que antecedem a eleição.