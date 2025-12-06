Vereador denuncia compra de voto em eleição da câmara em Minas Gerais e mostra dinheiro ao vivo

Marcelio Moto Som afirmou ter recebido R$ 100 mil de empresário para votar em seu candidato de preferência para a presidência da Câmara Municipal

Vereador do município de Merces (MG), Marcelio Moto Som denunciou compra de votos na eleição da mesa diretora da Câmara (Foto: Reprodução)

Um vereador do município de Mercês, localizado na Zona da Mata do estado de Minas Gerais, denunciou publicamente, durante a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal na última terça-feira (2), que teria sido alvo de uma tentativa de compra de voto. A acusação resultou na abertura de um inquérito na Polícia Civil e na Promotoria de Justiça do Ministério Público.

A gravação da sessão plenária da Casa mostra o momento em que Marcelio Estevam Teixeira (Mobiliza), conhecido como Marcelio Moto Som, retira uma grande volume de dinheiro vivo de uma bolsa. Segundo o parlamentar, a quantia equivale a R$ 100 mil, sendo metade em espécie e metade em cheques.

De acordo com o vereador, os valores teriam sido entregues por um empresário e dono de posto de combustíveis, Calixto Domingos Neto, irmão e adversário político do prefeito eleito Donizete Calixto – impedido de assumir o Executivo por pendências com a Justiça Eleitoral, questão que ainda tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O intuito do suborno seria para que Marcelio apoiasse a candidatura do vereador José Ivanio de Oliveira (PSD), aliado de Calixto Domingos Neto, para presidente da Câmara. Como o prefeito eleito está impedido de ser empossado, o vencedor da disputa da mesa diretora assume a prefeitura interinamente.

Marcelio afirma que vinha sendo “assediado” pelo empresário há cerca de dois meses, e teria vídeos e áudios para comprovar a entrega do dinheiro. A Polícia Militar foi acionada à Casa pela atual presidente da Câmara, Rosimeire das Merces Costa (Avante).

Apesar da denúncia, a votação da mesa diretora seguiu normalmente. Foram eleitos José Elizio Ribeiro Coelho (PSD) para a presidência, e Marcelio – o denunciante – para a vice. Eles assumem em 1º de janeiro de 2026.

