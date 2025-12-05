'Meu irmão Flávio erguerá a bandeira dos ideais do nosso pai', diz Eduardo Bolsonaro

Para Eduardo, Flávio optou por aceitar o desafio de se candidatar à Presidência para enfrentar o que é chamado pelo parlamentar autoexilado de "regime de exceção"

Flávio foi escolhido por Bolsonaro para disputar a eleições 2026 (Rafael Carvalho/Governo de Transição/Divulgação)

O deputado federal autoexilado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) celebrou o anúncio da pré-candidatura à Presidência do irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo Eduardo, que está nos Estados Unidos desde o início do ano para impulsionar sanções americanas contra o Brasil, Flávio "erguerá a bandeira dos ideais" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"É com profunda admiração, alegria e um imenso orgulho que recebo a notícia da candidatura do meu irmão Flávio Bolsonaro", disse Eduardo, no X. "Meu irmão erguerá a bandeira dos ideais do nosso pai. Ele será o rosto da esperança em meio ao medo; da liberdade em meio à opressão. Representará todos aqueles que se recusam a se ajoelhar diante da tirania", completou.

Eduardo afirmou também que Flávio poderia ter escolhido o caminho de "viver sua vida em paz", mas optou por aceitar o desafio de se candidatar à Presidência para enfrentar o que é chamado pelo parlamentar autoexilado de "regime de exceção".

"Há momentos na história em que a coragem deixa de ser uma virtude abstrata e se torna uma necessidade urgente e este é um desses momentos. Enfrentar o atual regime de exceção exige uma força de espírito que poucos têm. Meu irmão poderia, com toda justiça, escolher o caminho mais simples: viver sua vida em paz, longe dos ataques, das injustiças e dos perigos de enfrentar aqueles que esmagam cidadãos comuns e inocentes em nosso país. Mas ele não o fez", disse Eduardo.

Ainda segundo Eduardo, Flávio optou por concorrer ao Planalto sabendo o "tamanho das dores que isso traria". Na postagem, o parlamentar fez ainda um pedido de união para políticos de direita em torno do nome do senador fluminense.

"Faço um apelo a todos que amam a liberdade e os valores que moldaram nossa civilização: deixemos nossas diferenças para trás. Não é hora de disputas menores. É hora de proteger aquilo que nenhum povo pode perder. Nenhum interesse pessoal pode se sobrepor ao destino de uma nação", declarou o deputado.

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, Flávio disse ao PL e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que a sua pré-candidatura à Presidência da República foi aceita pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).