Ex-prefeito apoiador de Bolsonaro deixa evento de Lula no Agreste após vaias e protestos

Ex-prefeito Cupira apoiador de Bolsonaro deixa evento de Lula no Agreste após vaias e protestos (Foto: Reprodução / DP)

O ex-prefeito de Cupira, no Agreste de Pernambuco, José Maria Leite de Macedo, o Zé Maria (UB), precisou deixar o evento com a presença do presidente Lula (PT), nesta terça-feira (2), após ser enxovalhado pelo público. Zé Maria é um reconhecido apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e crítico ferrenho de Lula.

Os apoiadores de Lula presentes na cerimônia de inauguração da Barragem de Panelas II gritaram “fora” e entoaram o nome de Lula após a chegada do ex-prefeito. Zé Maria pretendia ficar na área reservada a figuras políticas, mas foi orientado pela segurança a se retirar.

Apesar de xingado, ele deixou o local acenando e cumprimentando alguns presentes.

“Fui prestigiar a minha governadora”, ele escreveu nas redes sociais após o episódio desta terça.

Zé Maria já classificou o ex-presidente como um líder simples e humilde, disse ser porta-voz de Bolsonaro no Agreste e compartilhar da pauta “Deus, pátria e família”.

Em 2022, o então prefeito de Cupira também ficou conhecido por causa de vídeos e áudios em que apareceria cobrando servidores a votarem em candidatos que apoiava, entre eles Bolsonaro. Na ocasião, ele disse em nota que se tratava de reunião de grupo político e não com funcionários.