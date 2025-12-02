Trump sobre Lula: estou ansioso para vê-lo e falar com ele em breve

O presidente americano disse que teve uma conversa "muito produtiva" com Lula

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( Jim WATSON / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou nesta terça-feira, 02, que teve uma conversa "muito produtiva" com o presidente Lula.

"Entre os assuntos discutidos estavam o comércio, como nossos países poderiam trabalhar juntos para combater o crime organizado, sanções impostas a vários dignitários brasileiros, tarifas e vários outros itens", escreveu Trump na Truth Social.

Segundo o republicano, ele e Lula estabeleceram um relacionamento na reunião das Nações Unidas de Nova York, "e acredito que isso preparou o terreno para um diálogo e acordo muito bons no futuro".

"Estou ansioso para vê-lo e falar com ele em breve. Muito bem virá desta parceria recém-formada!", acrescentou.