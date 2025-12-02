Trump diz que teve 'boa conversa' com Lula sobre comércio e sanções contra o Brasil

Declaração foi dada após telefonema entre os dois presidentes

Os presidentes Lula (à esq.) e Donald Trump (à dir.) (AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que teve uma "boa conversa" com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira, 2, ao ser questionado por repórteres em evento da Casa Branca no período da tarde para anunciar doação da Dell ao Trump Accounts.

"Tivemos uma boa conversa. Falamos mais sobre o comércio e sanções econômicas contra o Brasil. Mas, sabem, gosto dele", disse Trump, sem acrescentar detalhes.