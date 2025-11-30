° / °
ELEIÇÕES 2026

PT oficializa pré-candidatura do deputado Paulo Pimenta ao Senado pelo Rio Grande do Sul

Em evento em Porto Alegre (RS), Pimenta afirmou que o grande desafio para 2026 é impedir, com unidade, que o Estado caia na "mão do facismo e da extrema-direita"

Estadão Conteúdo

Publicado: 30/11/2025 às 16:51

Mministro da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Paulo Pimenta/Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou neste sábado a pré-candidatura do deputado federal Paulo Pimenta ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Em evento em Porto Alegre (RS), Pimenta afirmou que o grande desafio para 2026 é impedir, com unidade, que o Estado caia na "mão do facismo e da extrema-direita". Emendou que o Senado será um campo importante da disputa política no próximo período.

A ex-deputada federal Manuela dÁvila estava presente na cerimônia. Ela foi anunciada hoje como pré-candidata do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ao Senado pelo Estado. Pimenta enviou um "abraço especial" à pré-candidata e afirmou que está convencido de que eles farão uma campanha que "irá apaixonar" o RS.

"Nós vamos nos vingar, não só porque elegeram um senador que nem do Rio Grande era na última eleição, mas porque faz duas eleições que eles não permitiram que nosso mestre Olívio Dutra fosse senador. Nós vamos nos vingar elegendo dois senadores um senador e uma senadora aqui do Rio Grande."

