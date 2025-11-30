Igreja diz não ter controle de propagandas políticas no Morro da Conceição

Reitor do Santuário, padre Emerson Borges afirma que a Igreja só consegue intervir no que acontece dentro dos limites físicos do local

Festa do Morro da Conceição (Foto: Marina Torres / DP Foto)

No Santuário do Morro da Conceição, a chegada das faixas políticas é percebida, mas não administrada pela instituição religiosa. O reitor, padre Emerson Borges, diz que a Igreja só consegue intervir no que acontece dentro dos limites físicos do santuário.

“Tudo que está em torno do Santuário, dentro das acomodações do Santuário, nós conseguimos organizar e tornar um ambiente mais agradável para facilitar a espiritualidade e a fé de cada um. O que ultrapassa isso, a gente não tem controle. Não compete a nós a organização do entorno da própria comunidade”, explica.

Segundo o padre, moradores do entorno acabam sendo consultados por equipes políticas sobre instalação de lonas e faixas, mas isso foge da gestão da Igreja. “Acaba poluindo muito o ambiente, porque é muita informação, mas isso não é responsabilidade nossa no sentido de controle dessas propagandas”, ressalta.

Dentro do santuário, no entanto, há orientações de não haver manifestações políticas durante as celebrações. “O que está sob o controle das nossas celebrações, nós temos toda uma orientação para que não aconteça”, detalha o padre. Ele ressalta que apenas falas protocolares de autoridades do estado e do município acontecem em momentos específicos da programação, como parte da tradição da festa.

O reitor afirma que a presença crescente de políticos não afeta os fiéis. “Cada um tem uma história com Nossa Senhora. Cada um fazendo o seu trabalho, cada um respeitando os espaços que têm que ser respeitados, a gente consegue caminhar tranquilamente”, destaca.





Acolhimento



Quanto aos próximos dias da festa, a orientação da Igreja é o acolhimento. “A igreja acolhe a todos. Do menor ao maior, quem está no cargo ou quem não está. A nossa pretensão é sempre que todos que vierem, independente do cargo político ou da condição social, sejam acolhidos da mesma forma aqui no santuário”, conclui.