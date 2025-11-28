Veja como fica trânsito na Zona Norte do Recife com início da programação da Festa do Morro, nesta sexta (28)

Procissão da Bandeira abre a programação da Festa do Morro (Nossa Senhora da Conceição), às 18h desta sexta, mas a partir do meio-dia a CTTU inicia operação especial para o evento

Festa do Morro da Conceição é um dos eventos religiosos mais importantes do Recife (Foto: Arquivo)

Começa, nesta sexta-feira (28), a programação oficial da Festa de Nossa Senhora da Conceição com a Procissão da Bandeira, o que afetará o trânsito na Zona Norte do Recife, envolvendo o entorno do Morro da Conceição, do Parque da Macaxeira, o incluindo um trecho da Avenida Norte.

A procissão está marcada para as 18h, mas a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) dará início à operação especial para a, popularmente conhecida, Festa do Morro ao meio-dia desta sexta.

A primeira ação da CTTU será a interdição de alguns pontos estratégicos, restringindo o acesso de veículos ao Morro da Conceição. Como nos cruzamentos do Largo Dom Luiz com a Avenida Norte e com a Rua Dois de Fevereiro, além de toda Rua Itacoatiara.

Procissão da Bandeira

Conforme a programa oficial, os fiéis iniciam a concentração para a Procissão da Bandeira às 17h desta sexta, no Parque da Macaxeira. Às 18h, eles saem pela Avenida Norte, sentido Centro, até o Largo Dom Luiz e a Rua Itacoatiara.

Durante a procissão, a CTTU vai montar bloqueios itinerantes e disponibilizar batedores para acompanhar os fiéis até a chegada à Praça do Morro da Conceição, onde às 19h20 está prevista o hasteamento da bandeira.

Às 19h30, acontece a Celebração de Abertura da 121ª Festa da Imaculada Conceição do Morro.

Outras interdições

No sábado (6), a Romaria do Terço dos Homens, que tem início às 18h, será acompanhada por batedores. Os bloqueios serão realizados à medida que os fiéis percorrem o trajeto da procissão, que tem início na Rua da Harmonia, próximo à Igreja, em direção ao Morro da Conceição, passando por trecho da Avenida Norte.

Já a Procissão de Encerramento, com início às 15h da segunda-feira (8), será acompanhada por 25 batedores. Os bloqueios serão itinerantes, sendo montados e desfeitos conforme a passagem dos fiéis, que saem da Avenida Cais do Apolo, na altura da sede da Prefeitura do Recife, em direção ao Morro da Conceição, passando pela Ponte do Limoeiro e Avenida Norte.