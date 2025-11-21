Moraes determina prisão de Alexandre Ramagem após denúncia de possível fuga

Decisão vem após denúncia de que o parlamentar estaria em Miami apesar de estar proibido de deixar o Brasil

Alexandre Ramagem (Valter Campanato/Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (21) a prisão do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). A decisão ocorre um dia depois de o Psol pedir ao STF que decretasse a prisão do parlamentar, alegando risco de fuga.

O pedido do partido foi motivado por uma reportagem do site PlatôBR que mostrou imagens de Ramagem em Miami, nos Estados Unidos, apesar de ele estar proibido por Moraes de deixar o Brasil.

Para o Psol, o deslocamento no exterior ocorreria justamente no momento em que se aproxima o cumprimento das penas dos condenados pela trama golpista — processo que também envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ramagem foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão e recorre em liberdade. A defesa afirmou ontem que não iria se manifestar.

Na semana passada, a Primeira Turma do STF rejeitou os recursos apresentados pelos réus do chamado Núcleo 1 da trama golpista. Ainda cabem novos tipos de recurso, mas a expectativa é que, em breve, Alexandre de Moraes finalize o processo, declare o trânsito em julgado e determine o início do cumprimento das penas.