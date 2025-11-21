Último núcleo da trama golpista será julgado em dezembro pelo STF

Julgamento do núcleo 2, responsável pela "minuta do golpe", está agendado para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro

Julgamento da Ação Penal 2694 - Núcleo 4 (Gustavo Moreno/STF)

O próximo julgamento será o do núcleo 2, que está agendado para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Esse grupo é o último que falta ser julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Nos dias 9 e 16, estão previstas sessões pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 14h às 19h. Nos dias 10 e 17, as sessões estão agendadas apenas pela manhã, das 9h às 12h.

Os réus são apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsáveis por elaborar a chamada “minuta do golpe”. O grupo ainda teria coordenado as ações de monitoramento e de “neutralização” violenta de autoridades públicas, além de articular ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores da Região Nordeste nas eleições de 2022.

São réus do núcleo 2: o ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, Filipe Martins; o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara; o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques; o general do Exército, Mário Fernandes; a ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal, Marília de Alencar; e o ex-secretário adjunto da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, Fernando de Sousa Oliveira.

CRIMES

Os acusados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

*Com Agência Brasil e STF

