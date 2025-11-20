Ministro Wolney Queiroz celebra nomeação de Jorge Messias ao STF

Ministro revela que foram colegas na universidade e se reencontraram a serviço do governo Lula em Brasília

Pernambucanos Wolney Queiroz e Jorge Messias compartilham passado no curso de Direito da UFPE (Fotos: Diego Campos / Secom - PR e Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil e)

Em suas redes sociais nesta quinta-feira (20), o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, celebrou nesta quinta-feira (20) a indicação de seu conterrâneo pernambucano, Jorge Messias, atual Advogado-geral da União, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Wolney revelou que ambos foram colegas de turma na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). “Ele seguiu a carreira na AGU e eu toquei a vida na Câmara dos Deputados. Voltamos a nos encontrar em Brasília, ambos servindo ao governo do presidente Lula”, relatou o ministro.

Ao comentar a ascensão do novo indicado, Wolney afirmou estar duplamente feliz “como brasileiro e como pernambucano”. Ele também disse confiar na aprovação do nome pelo Senado. O ministro fez apenas uma ressalva: “Uma coisa me preocupa: a falta que ele vai fazer ao presidente Lula e ao conjunto de ministros”, disse.

Jorge Messias

Messias é pernambucano, tem 45 anos e está no comando da AGU desde 1º de janeiro de 2023, início do terceiro mandado de Lula. Caso seja confirmado, ele pode ficar no STF pelos próximos 30 anos, quando completará 75 anos, idade para aposentadoria compulsória.

Para ocupar a cadeira na Suprema Corte, o atual AGU precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e ter o nome aprovado em votação no colegiado e no plenário da Casa. A data da sabatina ainda será definida.