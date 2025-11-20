‘Buscarei mostrar que atendo requisitos constitucionais’, diz Messias após indicação de Lula

A indicação de Messias ao Supremo foi anunciada nesta quinta-feira, 20, e será publicada em edição extra do Diário Oficial da União

Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva e o Advogado Geral da União, Jorge Messias, indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal (Ricardo Stuckert / PR)

O advogado-geral da União, Jorge Messias, agradeceu nesta quinta 20, a indicação, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao Supremo Tribunal Federal e já se dirigiu aos senadores que irão sabatiná-lo para a vaga. Messias afirmou que buscará "demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício da elevada missão de Estado" de integrar a Corte máxima.

"Reafirmo meu compromisso com a Constituição da República, com o Estado Democrático de Direito e com a Justiça brasileira, em especial, com os relevantes deveres e responsabilidades da Magistratura nacional", registrou em nota.

Messias disse ainda que recebeu com "honra" a indicação de Lula, agradeceu a confiança em seu nome e ressaltou que, uma vez aprovado pelo Senado, se compromete a "retribuir" a confiança com "dedicação, integridade e zelo institucional".

A indicação de Messias ao Supremo foi anunciada nesta quinta-feira, 20, e será publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O ministro ainda passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e também terá de ter o nome aprovado no Plenário da Casa Alta do Congresso.