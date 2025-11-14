Moraes vota para aceitar denúncia e tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação

PGR acusa Eduardo de ter atuado no exterior para tentar influenciar o andamento de um processo que envolve Jair Bolsonaro

Alexandre de Moraes (à esq.) e Eduardo Bolsonaro (à dir,) (Sophia Santos/STF e EVARISTO SA/AFP)

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (14) para que a denúncia apresentada contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja aceita, o que levaria o parlamentar a responder como réu no tribunal.

A Procuradoria-Geral da República acusa Eduardo de ter atuado no exterior para tentar influenciar o andamento de um processo que envolve seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o órgão, a conduta caracteriza coação no curso do processo.

A denúncia está ligada ao caso em que Jair Bolsonaro foi sentenciado a 27 anos e três meses de prisão por chefiar uma organização criminosa com o objetivo de permanecer no poder após a derrota nas eleições de 2022.

O julgamento acontece no plenário virtual do STF, ambiente no qual cada ministro registra seu voto eletronicamente. A análise seguirá até 25 de novembro, exceto em caso de pedido de vista, que estende o prazo, ou de destaque, que levaria o caso para discussão presencial.

Os ministros decidem, nesta etapa, se a denúncia deve ser acolhida. Se houver maioria favorável, será instaurada ação penal contra Eduardo Bolsonaro. Caso contrário, o processo será encerrado.