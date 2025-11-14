Governo anuncia Operação Papai Noel 2025 com drones e aumento de policiamento no Centro do Recife

Ação mobiliza mais de 13 mil lançamentos e uso ampliado de tecnologia para monitoramento de áreas comerciais durante o fim de ano

Recife, PE, 14/11/2025 - OPERAÇÃO PAPAI NOEL - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, junto com a Policia Militar de Pernambuco, deu inicio da Operação Papai Noel no centro do Recife. ( Rafael Vieira)

Pensando no aumento da circulação de consumidores no período de fim de ano no Recife, o Governo de Pernambuco através da Polícia Militar lançou nesta sexta-feira (14), no Pátio do Carmo, no bairro de Santo Amaro, a Operação Papai Noel 2025, com 13 mil lançamentos e reforço no policiamento em áreas de comércio no Centro do Recife e em cidades do interior.

A ação que tem como ponto central o Pátio do Carmo, no centro da capital, contará com um aumento no efetivo, monitoramento em tempo real por câmeras de vigilância e o emprego de diferentes modalidades de patrulhamento, incluindo cavalaria e drones.

A governadora Raquel Lyra afirmou que o planejamento busca garantir o fluxo seguro nas regiões de maior movimento. “A gente poder trazer mais 3 mil policiais garantindo a segurança de quem vai e de quem vem trabalhar, comprar e circular. O efetivo será lançado a pé, de bicicleta, de veículos, a cavalo e com drones”, disse.

Ela destacou ainda o avanço nos números do Estado. “Fechamos o mês de outubro como o melhor mês em redução de homicídio e crime contra o patrimônio. Estamos caminhando para o melhor ano nesses indicadores”, afirmou.

O coronel da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Ivanildo Torres, explicou que a operação foi antecipada para acompanhar a abertura estendida do comércio. “Serão mais de 13 mil lançamentos. Este ano houve antecipação porque, a partir do dia 15, muitas lojas passaram a abrir ininterruptamente. Mantemos o policiamento normal e reforçamos as áreas de compras, nos bairros e no centro”, afirmou.

Segundo ele, o reforço inclui diferentes formas de patrulhamento. “As modalidades são a pé, moto, bicicleta, com drones e com cavalaria. A operação está sendo lançada no Centro, mas ocorre também em Casa Amarela, Afogados, Nova Descoberta, além das cidades do interior”, detalhou.

Monitoramento por câmeras

De acordo com Alessandro Carvalho, Secretário de Defesa Social, cerca de 103 câmeras instaladas no Centro do Recife compõem o sistema de acompanhamento das ocorrências. “ O foco é prevenir furto e roubo no momento de maior movimento de consumidores”, disse.

Ele destacou ainda a ampliação do efetivo complementar. “Dos 13 mil lançamentos, 2.500 são extras”, afirmou.

Parceria com o comércio

Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Fred Leal, o setor reforçou a parceria com a PM para apoiar as atividades do período. “É uma parceria que mantém diálogo contínuo. Fornecemos bicicletas, internet e itens solicitados pela corporação. No fim de ano, isso se intensifica”, declarou.

Ele apresentou ainda a campanha Lojista Amigo da Polícia. “As lojas participantes vão oferecer água, café, internet e banheiro para o policial em serviço. É uma estratégia para aproximar lojistas e polícia e facilitar o suporte operacional”, disse.

A governadora também anunciou a distribuição de protetor solar para policiais militares. “Determinei que, além dos bonés, os comandos distribuam protetor solar para proteger a pele dos policiais, que estão na chuva e no sol todos os dias”, afirmou.

