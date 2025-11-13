"Na política tá cheio de gente que sabe falar, mas tem pouca gente que sabe entregar", diz João Campos

Prefeito do Recife, João Campos (Rafael Vieira/DP Foto)

De volta da COP30, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), participou nesta quinta-feira (13) da assinatura da ordem de serviço da segunda etapa do Parque da Tamarineira. No discurso, o gestor destacou os resultados e entregas de seu governo em meio a um cenário político de crescente comparação com a atual governadora Raquel Lyra (PSD), sua provável adversária nas eleições de 2026.

“Na política tá cheio de gente que sabe falar, mas tem pouca gente que sabe fazer, sabe construir, sabe entregar e sabe fazer com qualidade”, afirmou Campos no evento ao lado de aliados que subiram como o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (UB), e o deputado federal Pedro Campos (PSB).

Campos destacou que, em sua gestão, o Recife atingiu “um marco histórico” na educação infantil: “Nós chegamos a mais de 16 mil vagas já abertas de creche e, em janeiro do próximo ano, estarão matriculadas 18 mil crianças nas creches do Recife. Quando assumimos, eram pouco mais de seis mil. Até o final do próximo ano, vamos entregar o triplo de vagas.”

Durante a fala, o prefeito também destacou o ritmo de obras na capital e seu compromisso com entregas da sua gestão. “Durante mais de 40 anos foi sonhado um parque aqui na Tamarineira, e precisou um menino ganhar a eleição de prefeito para mostrar que sabia fazer. Todas as grandes obras que nós começamos, não têm uma única parada, todas serão entregues e bem feitas”, assegurou.

Perguntado durante a coletiva de imprensa se o tom do discurso seria uma provocação ao governo estadual de Raquel, João Campos respondeu: “De forma nenhuma. Eu só estou mostrando o que a cidade do Recife tem feito. O Recife sozinho gerou 40% de todas as vagas de creche das capitais brasileiras, com 3% da população. A gente tá fazendo o dever de casa. O Recife tá fazendo a parte que cabe ao Recife.”

O ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que se coloca como um dos nomes para disputar uma das vagas de Pernambuco ao Senado em 2026, também discursou no ato e reforçou o tom político da ocasião: “Não queremos ver Pernambuco assim. Mas nem todo mal é para sempre. No ano que vem nós vamos poder falar em alto som que o que o Recife tá testemunhando, a gente vai conseguir espalhar para todo Pernambuco.”

