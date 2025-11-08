Raquel Lyra anuncia novos investimentos em Fernando de Noronha

Durante agenda no arquipélago, a governadora detalhou ações que somam R$ 500 milhões, incluindo moradias, requalificação do cemitério e melhorias no aeroporto

As ações anunciadas por Raquel Lyra (PSDB) somam cerca de R$ 500 milhões e abrangem áreas como habitação, infraestrutura, saúde, turismo e preservação do patrimônio histórico. (Foto: Derick Souza / Diario de Pernambuco)

Durante agenda em Fernando de Noronha para o lançamento do projeto Noronha Verde, neste sábado (8), a governadora Raquel Lyra (PSD) conversou com a imprensa e detalhou os investimentos realizados e previstos para o arquipélago.

As ações somam cerca de R$ 500 milhões e abrangem áreas como habitação, infraestrutura, saúde, turismo e preservação do patrimônio histórico.

Entre os principais anúncios, estão a abertura de licitação para a construção de 25 novas unidades habitacionais com tecnologia de concreto leve, material que facilita o transporte desde o continente.

O investimento total é de R$ 12,9 milhões, sendo R$ 9,7 milhões do Governo de Pernambuco e R$ 3,2 milhões do Governo Federal, dentro do programa Morar Bem, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida.

Ela também assinou a ordem de serviço para requalificação do cemitério local, que passará por melhorias estruturais, ampliação da capacidade de sepultamento e adequações para melhor atender à comunidade.

Raquel destacou ainda os investimentos em andamento no Aeroporto de Fernando de Noronha, que recebeu R$ 135 milhões para liberação das pistas, permitindo voos simultâneos e o uso de aeronaves de grande porte.

“Um novo terminal de passageiros será inaugurado em agosto do próximo ano, e a reforma do hospital e a construção de um novo ambulatório também estão em andamento. Além disso, as escolas estão sendo renovadas, e novos destinos turísticos serão criados com a recuperação e restauração dos fortes de Santo Antônio e de São Pedro do Boldró”, afirmou.

As obras de restauração dos fortes históricos estão sendo executadas pela Fundarpe, com investimento de R$ 14,3 milhões do Governo Federal, via Novo PAC.

“Esses projetos se somam a outros investimentos significativos realizados pelo Governo de Pernambuco em Fernando de Noronha, garantindo melhorias estruturais, mais qualidade de vida e a preservação do nosso patrimônio histórico e ambiental”, completou.