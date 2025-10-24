Amupe informa a municípios que Governo Federal oferece R$ 20 bilhões para escolas e unidades de saúde

Gestores municipais foram alertados da disponibilidade do novo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social do Governo Federal

Presidente da Amupe, Marcelo Gouveia (Foto: Divulgação)

A Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) informou aos municípios do estado podem acessar até R$ 20 bilhões em financiamento através do novo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (Fiis), do Governo Federal. O objetivo é ajudar na construção, ampliação e modernização de escolas e unidades de saúde.

Até 7 de novembro, os municípios interessados podem se inscrever na plataforma TransfereGov. Os recursos terão juros abaixo do mercado e prazo de pagamento de até 20 anos, facilitando investimentos em infraestrutura social.

Na área da educação, o dinheiro pode ser usado em creches, escolas de ensino básico e unidades de tempo integral, além de compra de veículos escolares, móveis, equipamentos de cozinha, ar-condicionado e tecnologia.

Para a saúde, os recursos podem financiar obras e modernização de hospitais e unidades básicas, incluindo santas casas e organizações sociais que atendem pelo SUS.

Projetos que já participaram do Novo PAC Seleções e não receberam recursos também podem se candidatar novamente. As propostas serão analisadas pelos ministérios da Educação e da Saúde e contratadas pelo BNDES ou bancos credenciados.

Para participar, o município precisa ter classificação de capacidade de pagamento (Capag) A, B ou C. As taxas de juros, limites de crédito e regras de uso variam conforme o ente e o tipo de projeto.

Os editais e mais informações estão disponíveis no site da Casa Civil: gov.br/casacivil

