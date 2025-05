Congresso da Amupe aproxima União, Governo e prefeitos, mas expõe racha de Raquel Lyra com a Alepe

Álvaro Porto cobrou as emendas na abertura do evento e foi aplaudido; governadora puxou as rédeas com votação do empréstimo

A 8ª edição do Congresso da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) iniciou nesta segunda-feira (28), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. E apesar do tom de parceria entre munícipes e os executivos Estadual e Federal, representado pela Caravana Federativa, e das entregas de patrocinadas pelo Governo Lula, a cerimônia de abertura ficou marcada pela troca de provocações entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o presidente da Assembleia Legislativa (Alepe), Álvaro Porto (PSDB) – mais um sintoma do racha entre Governo e deputados.





Em seu discurso, o presidente estadual tucano reforçou a importância de trabalhar junto às prefeituras para melhorar a vida da população, e aproveitou para cobrar à governadora o pagamento das emendas parlamentares impositivas de 2024.





“Fazemos um apelo ao Governo do Estado para que execute o pagamento das emendas de 2024 para possibilitar que o planejamento saia do papel. Metade dos recursos das emendas é destinada a saúde, educação, políticas sociais e obras estruturadoras”, declarou Porto, que foi aplaudido pelos munícipes presentes no Teatro Guararapes.





Após a fala, ele retomou seu lugar entre as autoridades sem cumprimentar a governadora.





Raquel Lyra não perdeu a oportunidade de revidar a provocação. Ao discursar, ela garantiu que o último pedido de empréstimo enviado pelo Executivo à Assembleia será pautado por Porto e aprovado pela Casa, com quem ela diz nutrir boas relações. A ‘resposta’ também foi recebida com aplausos.





“Estão me perguntando se ele vai votar o empréstimo. Ele vai votar, sim, o empréstimo de R$ 1,5 bilhão que está na Assembleia. Temos mantido uma boa relação, e todos os projetos que enviamos foram aprovados”, disparou Raquel. Ela agradeceu aos deputados pela parceria na aprovação de propostas de interesse da população pernambucana.





Tanto a votação do pedido de empréstimo – que deve ser votado nesta terça (29) – quanto a sabatina do novo gestor do Arquipélago de Fernando de Noronha vem sendo adiadas pelos deputados. Nos bastidores, fala-se em retaliação pela demora na liberação das emendas.





Noronha





A escolha do novo administrador de Fernando de Noronha também foi pauta no congresso. A governadora Raquel Lyra garantiu que o nome de Virgílio Oliveira será aprovado pela Alepe, mas espera por mais celeridade para a realização da sabatina.





“Estamos confiantes com a aprovação do novo nome do administrador Fernando de Noronha o mais rápido possível, para que possamos ter sua liderança trabalhando na ilha, fortalecendo cada vez mais o trabalho que o Governo do Estado vem fazendo lá”, disse, em entrevista.





Parcerias





Presidente reeleito da Amupe, Marcelo Gouveia (Podemos) celebrou a abertura do congresso, as mais de 5 mil inscrições já no primeiro dia, e o trabalho conjunto da associação com a gestão Raquel Lyra e o Governo Lula. Segundo o ex-prefeito de Paudalho, todos os ministérios da União, através da Caravana Federativa, e secretarias estaduais estão presentes no evento para auxiliar os munícipes sob a temática de “Gestão de Sucesso: Planejamento e Ação”.

“Estamos muito felizes de poder proporcionar esse momento para os municípios. Temos uma parceria muito forte com a governadora Raquel Lyra, que está investindo fortemente para que esse congresso aconteça. 50% das nossas despesas foram custeadas pelo estado”, afirmou Gouveia.





“Temos a oportunidade de resolver os problemas de Brasília em Pernambuco, de conhecer programas novos de cada ministério, trocar experiências, boas práticas entre os gestores, de formar e capacitar as nossas equipes nas salas temáticas”, complementou





Além disso, durante a solenidade de abertura, foram entregues doações do Governo Federal a municípios pernambucanos. Entre elas, a construção de uma escola em Petrolina; o Parque Ecológico Ambientalista Severino Montenegro, em Caruaru; o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em Capoeiras; e um equipamento da Secretaria de Saúde em Canhotinho.

Patriota





Este foi o primeiro congresso da Amupe sem a presença do ex-presidente da associação, José Patriota (PSB), falecido em setembro do ano passado. Ex-prefeito de Afogados da Ingazeira e ex-deputado estadual, o socialista foi uma importante liderança da causa municipalista. A lembrança foi feita pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB).