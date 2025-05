Governo anuncia R$ 110,9 milhões em obras de abastecimento de água em Pernambuco

Foram assinados 17 projetos para melhorar o abastecimento de água em todas as regiões do estado

Anúncio foi feito em congresso da Amupe/Foto: Yacy Ribeiro/Secom

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta segunda-feira (28), o investimento de cerca de R$ 110,9 milhões para obras de melhoria no abastecimento de água em todas as regiões do estado, durante o 8º Congresso Pernambucano de Municípios, promovido pela Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), que contou com a presença de mais de 150 prefeitos.





Na ocasião, a governadora Raquel Lyra fez a assinatura de 17 projetos, entre ordens de serviço e aberturas de licitações, que consistem em intervenções para implantação de sistemas adutores, ampliação de sistemas produtores de água, recuperação de estruturas de estações de tratamento de água, implantação de subadutoras, entre outras ações.





“O Governo de Pernambuco trabalha para aproximar sua gestão das prefeituras. Sabemos que a vida do povo se dá nas cidades e o quanto é importante que cada ente da federação trabalhe para mudar a vida das pessoas onde elas vivem. No congresso da Amupe, temos todas as secretarias e órgãos de Estado, para aproximar, cada vez mais, o nosso governo dos municípios e fazer uma força-tarefa de trabalho para que a gente possa apresentar soluções e destravar ações que verdadeiramente façam diferença na vida das pessoas”, destacou a governadora Raquel Lyra, que esteve acompanhada do secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo.





Entre os projetos estão:





Ordem de serviço para a implantação do Novo Sistema Adutor para Verdejante, no Sertão Central, a partir da ETA Salgueiro, no valor de R$ 20,7 milhões;

Autorização de licitação para a implantação da adutora de Pedra Branca e adequação do SAA Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste;

Investimento de R$ 7,8 milhões para a autorização de licitação para o reforço do SAA Igarassu a partir da bateria de cinco poços de Cruz de Rebouças, Igarassu e Região Metropolitana do Recife;

Autorização de licitação para perfuração de três poços profundos tubulares em Olinda, com recursos de R$ 6,3 milhões;

Contratação das obras e serviços remanescentes de implantação do sistema de abastecimento de água na cidade de Jaqueira, Zona da Mata Sul, com recursos de R$ 8,6 milhões.