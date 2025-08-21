Ativista político Jones Manoel denuncia ter sido ameaçado por neonazistas: "mantendo na linha de bala"

O ativista e historiador Jones Manoel (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Por volta das 18h de quarta-feira (20), o historiador e ativista político Jones Manoel recebeu um e-mail com ameaças e uma tentativa de extorsão de um grupo hitlerista. Segundo Jones, na mensagem, os neonazistas expõem dados pessoais e pedem que ele transfira R$ 250 mil através de um link para pagamento de PIX.

"Seguinte seu negro f.d.p, queremos um pagamento de 250 mil a nossa Brigada Hitlerista, somos mais de 10 mil membros pelo Brasil todo armados e cautelosos [...] saiba que estamos mantendo-o na linha da bala por mais de 6 meses seu macaco f.d.p comunista de merda (sic)”, diz a mensagem.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, nesta quinta (21), Jones disse que judicializará o caso. “Eu tenho uma equipe de dois advogados, que irá acionar o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF), porque como é uma organização autointitulada nazista, crimes de apologia ao nazismo são de competência da PF. Além disso, ainda tem os crimes de racismo e extorsão”, afirmou Jones.

De acordo com o historiador, o e-mail também expõe seus endereços nos últimos oito anos, os nomes de seus pais e título de eleitor. “Fizeram um compilado de várias viagens que eu fiz nos últimos cinco anos, com os voos que peguei, horários de embarque e desembarque, local das atividades e horário das atividades. Para dar a sensação de que estou sendo vigiado, monitorado”, acrescenta.

Na manhã desta quinta, Jones fará uma reunião com a deputada estadual Dani Portela (Psol), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a quem levará a questão. “Não é a primeira vez que sofro ameaças nazistas, mas dessa vez a gente suspeita de hackeamento ou até que algum funcionário público tenha agido de má fé. É a primeira vez que vou judicializar”, completa.

Exposição

Para Jones, a ofensiva está relacionada ao crescimento de sua exposição no debate público e nas redes sociais. “Ontem recebi o pedido de uma entrevista de site especializado em mídias digitais, dizendo que no mês passado eu fui a figura política que mais ganhou seguidores no Brasil. Mais do que Lula, Nicolas Ferreira, Boulos e Bolsonaro”, comenta.

O crescimento nas mídias sociais tem chamado atenção de partidos políticos. “Muitas pessoas vem falando da necessidade de uma candidatura ano que vem. A gente representa uma esquerda radical, marxista, que é algo que até pouco anos atrás estava bem ausente do debate público brasileiro”, conclui.