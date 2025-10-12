Morre o ex-deputado estadual Manoel Aroucha Filho, aos 80 anos
Velório está previsto para esta segunda-feira (13), na Alepe
Publicado: 12/10/2025 às 12:52
O ex-deputado estadual e empresário Manoel Aroucha Filho faleceu, aos 80 anos, na noite do último sábado (11), após sofrer uma parada cardíaca. Ele estava internado há quatro meses no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.
Aroucha cumpriu três mandatos como deputado na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), entre os anos de 1974 e 1986. Ele foi primeiro-secretário da Casa durante o governo Marco Maciel. No setor empresarial, ele fundou o grupo Terra, com atuação no ramo imobiliário.
Manoel deixa a esposa, Lúcia, e três filhas: Patrícia, Erika e Cláudia.
O corpo de Aroucha será transferido para o Recife ainda neste domingo (12). O velório está previsto para esta segunda-feira (13), na Alepe. O sepultamento será no jazigo de sua família no Cemitério de Santo Amaro.