Comissão da Alepe aprova aumento do tempo do bilhete único para três horas

Intuito do projeto de lei é complementar a ideia original do bilhete único e evitar que o passageiro compre novas passagens para completar seu trajeto

Deputados estaduais membros da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Alepe (Foto: Anju Monteiro/Alepe)

A comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Assembleia Legislativa (Alepe) aprovou, na última quarta-feira (8), o projeto de lei nº 2388/2024 que aumenta para três horas o tempo de integração nos transportes públicos da Região Metropolitana do Recife (RMR).

O intuito da proposta é ampliar o prazo de validade do bilhete único. Hoje, o passageiro tem apenas duas horas para pegar o próximo ônibus ou metrô necessário para completar o trajeto antes de precisar pagar uma nova passagem no valor de R$ 4,30.

De acordo com a Assembleia Legislativa, o tempo de integração ainda não é regulado por lei. O prazo de duas horas foi estabelecido pela portaria nº 002/2024 do Grande Recife Consórcio de Transporte.

Autor do texto, o deputado estadual Sileno Guedes (PSB) argumentou que a validade de três horas é mais adequada para a rotina do trabalhador, e complementa a ideia original do bilhete único de tornar o transporte mais acessível.

“Dificilmente os passageiros conseguem completar seu deslocamento em duas horas. O que seria um bilhete único passa a ser uma passagem dobrada, que passa a pagar em cada perna R$ 8,60”, afirmou.

Ele acrescentou que há trabalhadores que deixaram de usar o transporte público devido ao custo da passagem dobrada, e que serão beneficiados pela matéria.

O relator do projeto, deputado estadual João Paulo (PT), defendeu que a medida pode abrir espaço para uma maior democratização do transporte público. Ele levantou a ideia de um bilhete com prazo de 24 horas para integração, e até de zerar as tarifas.

