Raquel cresce mas João lidera disputa para o governo, diz pesquisa Simplex

Disputa fica mais acirrada no cenário de segundo turno entre a governadora Raquel Lyra e o prefeito do Recife

João e Raquel dividem o estado em amarelo e azul (Rafael Vieira/DP Foto e Hesíodo Góes/PSDB)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), continua liderando as intenções de voto para o governo de Pernambuco, mas a governadora Raquel Lyra (PSD) diminuiu a diferença no levantamento do Instituto Simplex divulgado nesta segunda-feira (6). Dos entrevistados, 43,6% declararam apoiar João, enquanto 29,3% optaram por Raquel.

Ainda, o vereador recifense Eduardo Moura (Novo) soma 5%, enquanto o ex-vereador Ivan Moraes (PSOL) aparece com 2,3%. Brancos, nulos e nenhum são 13,3%, e 6,5% não sabem ou não souberam responder.

No confronto direto em um possível segundo turno, João lidera com 49%, contra 32,4% de Raquel. Foram 10,8% os brancos, nulos e nenhum, e 7,8% não souberam responder. Em abril, uma pesquisa do mesmo instituto apontava o prefeito com 56,5% das intenções – uma queda de 7,5% comparado com outubro – contra 26% da governadora, que cresceu 6,4 pontos.

A pesquisa foi realizada com 1.066 eleitores em 139 municípios pernambucanos no dia 4 de outubro de 2025. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o grau de confiança é de 95%.

Vale ressaltar que, apesar de ser o nome natural do PSB para a disputa e ser apontado como pré-candidato por aliados, João Campos ainda não lançou seu nome oficialmente, assim como o vereador Eduardo Moura.

