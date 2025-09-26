Saída de chefe da Controladoria-Geral marca 7ª troca de secretário de Raquel em 2025
Mudança na CGE aconteceu menos de 24 horas depois do anúncio da exoneração do secretário estadual da Fazenda, Wilson de Paula
Publicado: 26/09/2025 às 13:54
Recife, PE, 01/08/2025 - RAQUEL LYRA - PROTEGE MULHER - Na manhã desta sexta-feira(01), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, lançou no Palacio do Campo das Princesas, a plataforma, Protege Mulher. Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (Rafael Vieira/DP FOTO)
Com as exonerações da secretária da Controladoria-Geral do Estado (CGE), Érika Lacet, e do secretário da Fazenda (Sefaz), Wilson de Paula – ambas publicadas nesta sexta-feira (26) no Diario Oficial (DOE) – o governo Raquel Lyra chega a 22 mudanças no seu primeiro escalão desde o início da gestão, em 2023. Somente neste ano, já foram sete trocas no secretariado.
Quem assume a titularidade da Fazenda é o auditor fiscal Flávio Martins Sodré de Mota. A pasta também perdeu a secretária-executiva Stephanie Christini Gomes Pereira, que foi substituída pela diretora geral de Planejamento e Controle da Ação Fiscal, Cindy Ferreira Barbosa dos Santos.
Já o secretário executivo de Transparência e Controle, Renato Barbosa Cirne, assume o lugar de Lacet na CGE.
De acordo com o Diario Oficial, as saídas de ambos os titulares, assim como da executiva da Fazenda, foram “à pedido”. Wilson de Paula chegou a publicar uma carta de despedida do cargo, agradecendo a Raquel e celebrando o trabalho que fez à frente da secretaria.
Saídas
Corre nos bastidores, no entanto, rumores de que de Paula teria deixado a Sefaz insatisfeito com interferências nas suas decisões. Não seria a primeira vez neste ano que um secretário deixaria o governo Raquel alegando “falta de autonomia”.
No início do ano, o ex-titular da Educação Alexandre Schneider teria pedido exoneração por, além de motivos pessoais, não ter tido a permissão para mexer em nomes ligados ao então executivo Gilson Monteiro, aliado de confiança de Raquel desde a prefeitura de Caruaru, e atual secretário de Educação. Em nota oficial, Schneider também evitou falar de qualquer atrito com a gestão.
Com exceção da CGE, Fazenda e Educação, todas as alterações feitas no primeiro escalão em 2025 foram para contemplar aliados políticos de Raquel.
O Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo ficou com o ex-prefeito de Custódia, Emmanuel Fernandes (Avante); o Turismo, com o deputado estadual Kaio Maniçoba (PP); a Mobilidade e Infraestrutura, com André Teixeira Filho; e o Meio Ambiente, com Daniel Coelho (PSD), que voltou ao governo após concorrer à Prefeitura do Recife em 2024.
Desde 2023, o governo Raquel já trocou o comando das secretarias de Cultura, Defesa Social, Desenvolvimento Agrário (2x), Mulher (2x), Mobilidade e Infraestrutura (2x), Assistência Social, Projetos Estratégicos (2x), Justiça e Direitos Humanos, Educação (2x), Turismo (2x), Criança e Juventude, Assessoria Especial, Desenvolvimento Profissional, Meio Ambiente, Fazenda e Controladoria-Geral.