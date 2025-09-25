João Campos conquista apoio de prefeito filiado ao partido de Raquel Lyra

Prefeito do Recife, João Campos (à esq.) e o prefeito de Xexéu, Thiago de Miel (à dir.) (Reprodução)

O prefeito de Xexéu, Thiago de Miel, é filiado ao PSD, mas mudou de lado e, nesta quinta-feira (25), firmou aliança com o pré-candidato ao Governo de Pernambuco pelo PSB, o prefeito João Campos. Miel foi um dos 20 gestores eleitos pelo PSD, no pleito de 2024. Em março deste ano, a governadora Raquel Lyra filiou-se à sigla e, desde então, atraiu 50 prefeitos para reforçar a sua base de apoio à reeleição.

Nas redes sociais, Thiago publicou foto com João Campos destacando a nova aliança. “Hoje celebramos uma aliança que vem de longe: a união entre a família de Miguel Arraes, de Eduardo Campos e a família Gonçalves, agora renovada com o reconhecimento do trabalho do prefeito do Recife, João Campos”.

“Essa parceria representa esperança, novos tempos e a certeza de que a política deve chegar para quem mais precisa. Historicamente, Xexéu foi palco de muitas lutas e conquistas que nasceram da aliança entre Miguel Arraes e Floriano. Essa parceria, marcada sobretudo pela coragem em tomar decisões importantes e pelo compromisso com os trabalhadores, deixou raízes profundas que até hoje inspiram nossa caminhada e reforçam a importância de manter viva a memória da resistência.

Thiago de Miel justificou o apoio ao socialista, relatando que, “como prefeito de Xexéu e presidente do Consórcio Público de Municípios da Mata Sul (COMSUL), tenho uma grande responsabilidade com o futuro do nosso povo”. “Aprendi, durante a minha jornada, que é preciso coragem e determinação para enfrentar grandes desafios e promover mudanças que realmente transformem vidas. Sempre ao lado dos trabalhadores e das pessoas que ajudaram e ajudam a construir a nossa cidade e a realizar sonhos”, acrescentou.

O prefeito pessedista afirmou que, “ao lado de João, renovamos a fé em um Pernambuco mais justo, unido e preparado para os novos tempos. Esse é o caminho que escolhemos: servir ao povo, construir pontes e abrir portas para que cada cidadão tenha oportunidade de viver melhor. O futuro nos chama, e juntos vamos realizar sonhos”, conclui Thiago de Miel.