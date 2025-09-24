Após fala de Lula na ONU, EUA criticam 'narrativa falsa' de que Cuba enfrenta bloqueio
A publicação foi feita pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estados dos EUA
Publicado: 24/09/2025 às 16:36
Presidente Lula abre Assembleia Geral da ONU ( Getty Images via AFP)
O Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estados dos EUA afirmou hoje que é falsa a narrativa de um "bloqueio" contra Cuba e que isso é "apenas uma das muitas mentiras da ditadura fracassada da ilha".
"O povo cubano e o mundo podem ver com seus próprios olhos. Se a 'revolução' está indo tão bem, por que a ditadura tem tanto medo de eleições verdadeiramente livres e democráticas?", escreveu a conta oficial do escritório na rede X.
A publicação ocorre após o presidente Lula afirmar na terça-feira,23, em seu discurso na Assembleia Geral do ONU, que é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo e que outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar.