Lula é presidente que fala com o chefe de Estado que quiser e na hora que quiser, diz Haddad

Ele rebateu o deputado Evair de Melo (PP-ES), que indagou se o ministro pediria a Lula que ele permaneça nos Estados Unidos para se reunir com o presidente Donald Trump

Seminário de Riscos Fiscais - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Foto: Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira 24, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "não precisa de lições de diplomacia de ninguém", pelo seu histórico na área. Ele rebateu o deputado Evair de Melo (PP-ES), que indagou se o ministro pediria a Lula que ele permaneça nos Estados Unidos para se reunir com o presidente do país, Donald Trump, na semana que vem.

"Se aconteceu alguma coisa ontem (terça-feira, 23) que o senhor deveria até se envergonhar em relação ao presidente anterior, é a maneira como o presidente Lula é tratado no mundo inteiro, por todos os chefes de Estado", disse Haddad. "Eu não vi o seu presidente cumprimentar um chefe de Estado, a não ser de forma vergonhosa, para falar 'I love you' para o presidente dos Estados Unidos", afirmou Haddad, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na terça Trump disse, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, que havia se encontrado com Lula e os dois tiveram uma "química excelente". Ainda durante o discurso, Trump afirmou que os dois se encontrarão na próxima semana, iniciativa confirmada pelo governo brasileiro.

Haddad participa nesta quarta-feira de uma audiência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPDR) da Câmara.