RIO DE JANEIRO

Vídeo: Djavan, Chico, Caetano e Gil cantam durante ato em Copacabana

Os artistas subiram ao trio na tarde deste domingo (21)

Marlon Júlio

Publicado: 21/09/2025 às 17:41

Na foto, da esquerda para a direita: Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque e Gilberto Gil/Reprodução/Vídeo

Os cantores Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque realizam apresentação em Copacabana, no Rio de Janeiro, em manifestação contra o projeto de anistia e a PEC da Blindagem.

Os artistas subiram ao trio na tarde deste domingo (21), e juntos, cantam clássicos da MPB.

Com o mote “Congresso Inimigo do Povo”, a manifestação exige a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, entre outros crimes.

Além do Rio de Janeiro, foram registradas multidões nas ruas de grandes cidades como Salvador, Recife, Natal e Belo Horizonte, Brasília, São Paulo. Ao todo, 33 cidades tiveram atos, incluindo todas as capitais.

