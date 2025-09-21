° / °
MANIFESTAÇÃO

Vídeo: Manifestantes protestam na Rua da Aurora, no Recife, contra anistia e PEC da Blindagem

O ato foi convocado por movimentos sociais, parlamentares e sindicatos

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/09/2025 às 15:45

O ato foi iniciado às 14h /Crysli Viana/ DP Foto

O ato foi iniciado às 14h (Crysli Viana/ DP Foto)

Manifestantes foram às ruas do Recife neste domingo (21) para protestar contra o projeto de anistia e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Blindagem.

A concentração do ato iniciou-se às 14h, em frente ao Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro.

O ato foi convocado por movimentos sociais, parlamentares e sindicatos.

