Manifestantes ocupam ruas pelo país em atos contra anistia e PEC da Blindagem

Com apoiadores de Lula, atos contra a anistia e a PEC da Blindagem acontecem em mais de de 30 cidades do Brasil

Protestos contra anistia e PEC da Blindagem foram mobilizados pela esquerda no Brasil (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Artistas, políticos e movimentos sociais reúnem-se em protestos em várias cidades brasileiras neste domingo (21). A pauta, que reúne apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é o combate à chamada PEC da Blindagem, aprovada na Câmara na última semana, e à tentativa de anistia a envolvidos em tentativa de golpe de Estado.

Em Brasília, a manifestação começou oficialmente às 10h e é marcada por críticas ao Congresso e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tido como um dos principais beneficiários da PEC da anistia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) também é citado.

Os manifestantes carregam faixas com dizeres como “Congresso inimigo do povo”, “sem perdão para golpistas” e “sem anistia”. Um dos participantes do ato estimou, do caminhão de som, a presença de 30 mil pessoas. As forças de segurança pública ainda não lançaram estimativa de público.

Durante o ato, o ex-ministro José Dirceu (PT) fez críticas duras ao Poder Legislativo. “Para mudar esse País, temos que mudar o Congresso Nacional”, afirmou.

Artista



Protestos acontecem ao longo do dia em mais de 30 cidades pelo Brasil, mobilizados por movimentos ligados ao PT e ao PSOL, e contam com a presença de artistas como Wagner Moura, Daniela Mercury, Djonga, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan.

A expectativa é de que os maiores atos serão na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e em frente ao Masp, em São Paulo. Ambos ocorrem à tarde.

Os atos mobilizados pela esquerda no país miram o Congresso, com críticas duras ao projeto da anistia a golpistas e à proposta de emenda à constituição que ganhou o apelido de PEC da Blindagem, por dificultar a responsabilização criminal de parlamentares.

A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça-feira (16), com adesão massiva do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também de outros partidos de oposição ao governo Lula. O PT, por sua vez, liberou a bancada e teve 12 deputados votando a favor da proposta no primeiro turno. Dois deles mudaram de posição na segunda rodada.

O texto da PEC diz que deputados e senadores só poderão ser presos em caso de flagrante por crime inafiançável, amplia o foro privilegiado e ainda restringe processos criminais contra os parlamentares.

Ela segue para aprovação do Senado. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da proposta, sinalizou que se posicionará pela rejeição.

Já o projeto de anistia ainda segue na Câmara. Na última quarta-feira, 17, a Câmara aprovou urgência do tema. Na quinta, 18, o presidente da Casa, Hugo Motta, oficializou Paulinho da Força como relator do projeto.

Locais dos atos

AL

Maceió - 9h - Sete Coqueiros - Praia do Pajuçara

AM

Manaus - 8h - Av. Getúlio Vargas

AP

Macapá - 16h - Teatro das Bacabeiras

BA

Salvador - 9h - Morro do Cristo

CE

Fortaleza - 15h30 - Estátua de Iracema Guardiã, Av. Beira Mar, 1140

DF

Brasília - 9h - Concentração no Museu Nacional

ES

Vitória - 15h - ALES

GO

Goiânia - 16h - Praça Universitária

MA

São Luis - 9h - Praça da Igreja do Carmo

MG

Belo Horizonte - 9h - Praça Raul Soares

Juiz de Fora - 10h - Praça da Estação

Serra do Cipó - 10h - Praça

Uberaba - 10h30 - Feira da Abadia

Uberlândia - 9h - Feira Livre do Bairro Luizote

Pirapora - 8h30 - Rotatória Av. Pio XII

Ituiutaba - 9h - Feira da Junqueira

Alfenas - 10h - Praça do Coliseu

Montes Claros - 9h - Parque Municipal Milton Prates

MT

Cuiabá - 8h - Praça Cultural do CPA II

Cuiabá - 14h - Praça Alencastro

MS

Campo Grande - 8h - 14 de Julho com Afonso Pena

Corumbá - 15h - 13 de Junho com Frei Mariano

Dourados - 9h - Feira Central (Cafelândia, 490)

PA

Belém - 9h - Praça da República

PB

João Pessoa - 09h - Busto do Tamandaré

PE

Recife - 14h - Ginásio Pernambucano - Rua da Aurora

PR

Curitiba - 14h - Boca Maldita

RJ

Rio de Janeiro - 14h - Posto 5 de Copacabana

RN

Natal - 15h - Midway

RO

Porto Velho - 16h - Pça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

RS

Porto Alegre - 14h - Redenção

SC

Florianópolis - 13h - Ponte Hercílio Luz ( em frente ao Parque da Luz)

Itajaí - 14h - Praça do Centro de Eventos

Jaraguá do Sul - 14h - Praça da Meia Luz

Joinville - 14h -Praça da Bandeira

SE

Aracaju - 16h - Praia da Cinelândia

SP

Bauru - 16h - Vitória Régia

Ribeirão Preto - 15h30 - Praça Spadoni

Santos - 16h - Praça da Cidadania Av Ana Costa, 340

São Paulo - 14h - MASP

São Paulo - PEDALULA - Concentração 13h13, saída às 14h - Praça do Ciclista (Av. Paulista 2440)