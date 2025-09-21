Manifestantes ocupam ruas pelo país em atos contra anistia e PEC da Blindagem
Com apoiadores de Lula, atos contra a anistia e a PEC da Blindagem acontecem em mais de de 30 cidades do Brasil
Publicado: 21/09/2025 às 14:21
Protestos contra anistia e PEC da Blindagem foram mobilizados pela esquerda no Brasil (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Artistas, políticos e movimentos sociais reúnem-se em protestos em várias cidades brasileiras neste domingo (21). A pauta, que reúne apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é o combate à chamada PEC da Blindagem, aprovada na Câmara na última semana, e à tentativa de anistia a envolvidos em tentativa de golpe de Estado.
Em Brasília, a manifestação começou oficialmente às 10h e é marcada por críticas ao Congresso e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tido como um dos principais beneficiários da PEC da anistia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) também é citado.
Os manifestantes carregam faixas com dizeres como “Congresso inimigo do povo”, “sem perdão para golpistas” e “sem anistia”. Um dos participantes do ato estimou, do caminhão de som, a presença de 30 mil pessoas. As forças de segurança pública ainda não lançaram estimativa de público.
Durante o ato, o ex-ministro José Dirceu (PT) fez críticas duras ao Poder Legislativo. “Para mudar esse País, temos que mudar o Congresso Nacional”, afirmou.
Artista
Protestos acontecem ao longo do dia em mais de 30 cidades pelo Brasil, mobilizados por movimentos ligados ao PT e ao PSOL, e contam com a presença de artistas como Wagner Moura, Daniela Mercury, Djonga, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan.
A expectativa é de que os maiores atos serão na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e em frente ao Masp, em São Paulo. Ambos ocorrem à tarde.
Os atos mobilizados pela esquerda no país miram o Congresso, com críticas duras ao projeto da anistia a golpistas e à proposta de emenda à constituição que ganhou o apelido de PEC da Blindagem, por dificultar a responsabilização criminal de parlamentares.
A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça-feira (16), com adesão massiva do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também de outros partidos de oposição ao governo Lula. O PT, por sua vez, liberou a bancada e teve 12 deputados votando a favor da proposta no primeiro turno. Dois deles mudaram de posição na segunda rodada.
O texto da PEC diz que deputados e senadores só poderão ser presos em caso de flagrante por crime inafiançável, amplia o foro privilegiado e ainda restringe processos criminais contra os parlamentares.
Ela segue para aprovação do Senado. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da proposta, sinalizou que se posicionará pela rejeição.
Já o projeto de anistia ainda segue na Câmara. Na última quarta-feira, 17, a Câmara aprovou urgência do tema. Na quinta, 18, o presidente da Casa, Hugo Motta, oficializou Paulinho da Força como relator do projeto.
Locais dos atos
AL
Maceió - 9h - Sete Coqueiros - Praia do Pajuçara
AM
Manaus - 8h - Av. Getúlio Vargas
AP
Macapá - 16h - Teatro das Bacabeiras
BA
Salvador - 9h - Morro do Cristo
CE
Fortaleza - 15h30 - Estátua de Iracema Guardiã, Av. Beira Mar, 1140
DF
Brasília - 9h - Concentração no Museu Nacional
ES
Vitória - 15h - ALES
GO
Goiânia - 16h - Praça Universitária
MA
São Luis - 9h - Praça da Igreja do Carmo
MG
Belo Horizonte - 9h - Praça Raul Soares
Juiz de Fora - 10h - Praça da Estação
Serra do Cipó - 10h - Praça
Uberaba - 10h30 - Feira da Abadia
Uberlândia - 9h - Feira Livre do Bairro Luizote
Pirapora - 8h30 - Rotatória Av. Pio XII
Ituiutaba - 9h - Feira da Junqueira
Alfenas - 10h - Praça do Coliseu
Montes Claros - 9h - Parque Municipal Milton Prates
MT
Cuiabá - 8h - Praça Cultural do CPA II
Cuiabá - 14h - Praça Alencastro
MS
Campo Grande - 8h - 14 de Julho com Afonso Pena
Corumbá - 15h - 13 de Junho com Frei Mariano
Dourados - 9h - Feira Central (Cafelândia, 490)
PA
Belém - 9h - Praça da República
PB
João Pessoa - 09h - Busto do Tamandaré
PE
Recife - 14h - Ginásio Pernambucano - Rua da Aurora
PR
Curitiba - 14h - Boca Maldita
RJ
Rio de Janeiro - 14h - Posto 5 de Copacabana
RN
Natal - 15h - Midway
RO
Porto Velho - 16h - Pça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
RS
Porto Alegre - 14h - Redenção
SC
Florianópolis - 13h - Ponte Hercílio Luz ( em frente ao Parque da Luz)
Itajaí - 14h - Praça do Centro de Eventos
Jaraguá do Sul - 14h - Praça da Meia Luz
Joinville - 14h -Praça da Bandeira
SE
Aracaju - 16h - Praia da Cinelândia
SP
Bauru - 16h - Vitória Régia
Ribeirão Preto - 15h30 - Praça Spadoni
Santos - 16h - Praça da Cidadania Av Ana Costa, 340
São Paulo - 14h - MASP
São Paulo - PEDALULA - Concentração 13h13, saída às 14h - Praça do Ciclista (Av. Paulista 2440)