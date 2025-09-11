Lula sobre julgamento da trama golpista: cada juiz vê aquilo que quer ver

A declaração foi dada pelo presidente em entrevista à Bandeirantes pela manhã, ou seja, antes de a Corte condenar Bolsonaro e seus aliados pela trama golpista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 11, ao comentar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que "cada juiz vê aquilo que quer ver". A declaração foi dada em entrevista à Bandeirantes pela manhã, ou seja, antes de a Corte formar maioria para condenar Bolsonaro, e que foi ao ar nesta noite.

"Cada juiz vê aquilo que quer ver. Só acho que os juízes têm que ver a verdade", declarou, no programa exibido há pouco, ao ser questionado sobre o voto do ministro Luiz Fux para absolver o ex-presidente. Lula começou a entrevista afirmando que evitaria dar opiniões sobre o voto de Fux. "Não posso ter opinião pública sobre o voto de cada ministro. Não é recomendado o presidente da República ficar dando palpite sobre voto de ministro da Suprema Corte. Tenho uma tese pessoal, mas não posso dar", falou.

O presidente também disse que os ministros são livres para entender como quisessem e que, "se a motivação da absolvição ou condenação forem os autos do processo, está bem feito". "Cada ministro entenda o que queira entender, dê o voto que queira dar. Espero que o processo não seja contra um homem. Não está julgando o homem pelo fato de ter sido ex-presidente, está julgando o comportamento desse homem com relação à democracia".

Lula afirmou, no entanto, que "o País não pode permitir quem quer que seja de ferir o Estado de direito democrático" e que há "mais do que prova" contra Bolsonaro, em trecho que já havia sido divulgado mais cedo pelo canal. "Bolsonaro tentou dar um golpe neste país. Ele tentou dar um golpe. Tem dezenas e centenas de provas, de atos, de falas, de discursos, de material por escrito", disse.

