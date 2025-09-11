Comissão da Alepe convoca secretária de Saúde após queda de elevador no Hospital da Restauração

O equipamento despencou na manhã do último sábado (6), e deixou uma funcionária com ferimentos leves

Secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti (Nando Chiappetta/Alepe)

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, na última quarta-feira (10), a convocação da secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, para prestar esclarecimentos sobre a queda de um elevador no Hospital da Restauração (HR), e apresentar informações sobre a situação atual das unidades hospitalares do Estado. A data da audiência ainda não foi definida.

A queda do elevador do HR aconteceu no último sábado (6). O equipamento despencou do quinto para o segundo andar com uma funcionária. Ela ficou com ferimentos leves, mas foi atendida na própria unidade de saúde.

O requerimento foi apresentado pelo deputado estadual Antônio Coelho (União Brasil). “Esse evento foi o estopim. Proponho a convocação da secretária para que ela possa explicar essa queda do elevador no HR, em particular, e prestar esclarecimentos adicionais sobre a situação da saúde pública pernambucana”, afirmou.

Coelho cobrou esclarecimentos sobre a fila de espera nos hospitais, a situação dos estoques de insumos, investimentos em reformas e recursos orçamentários.

O deputado estadual Sileno Guedes (PSB), membro da comissão, reforçou a preocupação com a manutenção dos hospitais de Pernambuco. “Como estão os aparelhos que cuidam da saúde das pessoas nesses hospitais? A falta de manutenção não se restringe ao Hospital da Restauração”, disse.

A Secretaria estadual de Saúde afirmou que uma dispensa emergencial de licitação para a substituição dos dois elevadores do HR já está em andamento, com empresa definida e em fase de contratação. Além disso, teria sido iniciada uma licitação para renovar os demais equipamentos da saúde de Pernambuco.

