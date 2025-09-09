Moraes: Brasil quase volta a uma ditadura porque grupo político de Bolsonaro não sabe perder eleição

Ministro Alexandre de Moraes também afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro "não sabe o que é alternância de poder"

Relator do caso, ministro Alexandre de Moraes é o primeiro a votar no julgamento do núcleo 1 da trama golpista no STF (Foto: Gustavo Moreno/STF)

Durante o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, nesta terça-feira (9), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder da organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado. Para ele, os atos teriam acontecido porque o grupo político “não sabe perder eleições”.

Relator do caso, Moraes é o primeiro a votar no julgamento. “Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe perder eleições, não sabe que é um princípio democrático e republicano, alternância de poder”, afirmou.

O ministro listou os atos antidemocráticos e violentos dos quais o ex-presidente Bolsonaro e outros sete são acusados de cometer para se manter no poder.

“Quem perde vira oposição e disputa as próximas eleições. Quem ganha assume e tenta se manter nas eleições, mas tenta se manter pelo voto popular”, disse. “Não tenta se manter utilizando órgãos do Estado, não tenta se manter coagindo, ameaçando gravemente, deslegitimando o poder Judiciário do seu país e a Justiça Eleitoral".

No voto, Moraes também citou planos de "bombas em aeroportos", "destruição no dia da diplomação do seu adversário político" e "invasão e depredação da sede dos três poderes". “Isso não é democracia, isso não é estado democrático de direito”, complementou.

