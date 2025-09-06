Primeira-dama de Gravatá volta a subir ao palco para cantar com Alcione

Primeira-dama de Gravatá, Viviane Facundes cantou com Alexandre Pires durante realização do festival público "Pernambuco, meu País" na cidade

Primeira-dama cantou ao lado da cantora Alcione (Reprodução/Redes Sociais)

A primeira-dama de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, Viviane Facundes voltou a subir ao palco de um evento público para cantar com artistas que se apresentam na cidade. Na noite da última sexta-feira (5), Facundes fez uma participação no show da cantora Alcione, durante a edição festival público "Pernambuco, meu País" no município.

"A vida é feita de oportunidades e a gente tem que abraçar", escreveu a primeira-dama em uma postagem em suas redes sociais, na qual aparece se apresentando ao lado de Alcione.

As apresentações de Facundes já tinham motivado procedimento preparatório eleitoral do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e um alerta de responsabilização do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE). Cotada para disputar o cargo de deputada estadual nas eleições do ano que vem, ela já cantou com artistas como Wesley Safadão e Alexandre Pires em eventos custeados com dinheiro público.

Atual secretária de Obras de Gravatá, Facundes teve o afastamento do cargo determinado pela Justiça em decisão proferida no dia 28 de agosto. A gestora foi condenada no processo por improbidade administrativa , após o Tribunal de Contas do Estado identificar irregularidades no contrato de limpeza urbana da cidade.

No mesmo processo, o prefeito Joselito Gomes da Silva (Avante) foi condenado a pagar uma multa de quase R$ 2,5 milhões por improbidade administrativa. Para a Justiça, a indicação de sua esposa para o cargo de secretária de Obras configura nepotismo.

Apesar disso, ela segue no comando da pasta. Por meio de nota, a Prefeitura de Gravatá disse que Facundes segue em exercício no atual cargo "até que haja decisão definitiva e transitada em julgado".