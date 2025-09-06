Posto de gasolina que usou nome de João Campos é condenado a indenizar prefeito em R$ 15 mil

Pela decisão, posto de gasolina também deverá se abster de usar nome do prefeito João Campos

Prefeito João Campos acionou a Justiça após posto de gasolina usar o nome dele (Reprodução/Google Street View)

A Justiça de Pernambuco condenou, na quinta-feira (4), um posto de gasolina a indenizar o prefeito do Recife, João Campos (PSB), por utilizar o nome do político. O empreendimento deve pagar R$ 15 mil por danos morais, de acordo com a decisão.

Na ação judicial, João Campos alegava ser figura pública, com significativa projeção política e social. Segundo ele, o posto teria sido batizado com o nome dele para auferir vantagem econômica, mediante a indução de consumidores a uma falsa associação.

O posto de combustível também não possui qualquer pessoa com sobrenome "Campos" em seu quadro societário.

Em sua contestação, a empresa P.J. de Moura Combustíveis LTDA, responsável pelo estabelecimento, informou que o nome fantasia "Posto João Campos" se refere à abreviação da razão social e ao prenome de seu sócio Paulo João de Moura, que utilizaria "João" como seu nome usual.

A empresa alegou falta de má-fé ou intenção de parasitismo com o ato, "sendo uma mera coincidência e escolha comercial legítima".

Sentença

Na sentença, o juiz Damião Severiano de Sousa, da 26ª Vara Cível da Capital, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), argumenta que a empresa se apropriou do pseudônimo "João Campos", notoriamente associado à figura pública do prefeito, para utilizá-lo como nome fantasia.

"Tal conduta, longe de ser uma mera coincidência, visou inequivocamente a se beneficiar da notoriedade e do prestígio do Autor para atrair clientela, configurando claro parasitismo e concorrência desleal", escreve na sentença.

O juiz também destaca a ausência do sobrenome "Campos" no sócio citado pela defesa do posto.

"A alegação de que o nome seria uma homenagem ao sócio 'Paulo João de Moura' ignora convenientemente o sobrenome 'Campos', que é o principal elemento distintivo e diretamente associado ao Autor, o que apenas reforça a intenção de criar uma associação indevida e enganosa", escreve.

Além de ser condenada a pagar R$ 15 mil, a empresa também deverá se abster definitivamente de utilizar o nome do prefeito do Recife.

