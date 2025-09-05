Tarcísio defende anistia nas redes sociais: "Remédio para pacificar o país"

Tarcísio de Freitas defendeu anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um vídeo publicado nas redes sociais

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta quinta-feira (4).

Nas imagens, gravadas durante um discurso de Tarcísio em um ato na avenida Paulista, realizado em abril, o governador compara a situação atual com a trajetória histórica do Brasil, que, de acordo com ele, foi marcada por momentos de perdão institucional.

"Na história do Brasil, sempre tivemos anistia. Foi assim no período colonial, no período regencial, no 2º império, no início da República", declarou, citando Prudente de Morais, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek como exemplos de ex-presidentes que concederam anistias. Tarcísio mencionou, ainda, a Lei da Anistia de 1979, que beneficiou perseguidos e agentes da ditadura militar.

"Por que não dar anistia agora?", questionou o governador. "Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo, é real, é importante. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, com a justiça, com a esperança. E nós precisamos nos reencontrar com a esperança".

“A história já mostrou que a anistia e o perdão são os melhores remédios para pacificar o país”, escreveu na legenda da publicação feita na rede social X.

