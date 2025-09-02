Após 1º dia de julgamento, Flávio posta vídeo pedindo "Bolsonaro free"
Vídeo mostra um compilado de fotografias do ex-presidente. Publicação cita "batalhas" de Jair Bolsonaro
Publicado: 02/09/2025 às 20:50
Senador Flávio Bolsonaro (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) postou um vídeo de memórias nesta terça-feira (2/9) na rede social X em homenagem e apoio ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A mensagem é uma demonstração de suporte a Bolsonaro no primeiro dia em que ele é julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.
Começou nesta terça o julgamento do núcleo crucial da suposta trama golpista iniciada em 2022. A Primeira Turma do STF avalia a situação de Bolsonaro e outros sete réus. Bolsonaro é acusado da prática dos crimes de organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça; e deterioração de patrimônio tombado.
O vídeo de Flávio veio acompanhado de uma mensagem na qual é enaltecida atuação de “todas as batalhas” de Bolsonaro pelo futuro do Brasil.
