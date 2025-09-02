Advogado de Cid diz que ministro Fux é "amoroso, simpático e atraente"

Série de elogios provocou risadas na Primeira Turma do STF e troca de brincadeiras com ministro Flávio Dino

Ministro do STF, Luiz Fux (Foto: Luiz Silveira/STF)

O advogado do tenente-coronel Mauro Cid, Cezar Bittencourt, rasgou elogios ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante sua sustentação oral no julgamento do núcleo 1 da trama golpista, nesta terça-feira (2).

“Ministro Luiz Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas”, disse o advogado, enquanto cumprimentava a Primeira Turma do STF.

A série de elogios fizeram os ministros caírem no riso. Quando Bittencourt se preparava para cumprimentar o ministro Flávio Dino, o magistrado passou na frente. “Queria dizer que não aceito nada menos do que isso [que foi dito sobre Fux]”, disparou, em tom de brincadeira e provocando mais risadas.

“Vossa excelência está acima disso, veio lá do Norte, com a elegância, o tratamento, a sabedoria, o talento, tudo que precisamos ter aqui”, respondeu o advogado de Cid. Vale corrigir que Dino nasceu no Maranhão, estado no Nordeste do país, e não na região Norte.

