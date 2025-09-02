Defesa nega tese de coação a Mauro Cid pela PF ou por Alexandre de Moraes

Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid integra o chamado "núcleo 1" da trama golpista e fechou acordo de delação premiada com o STF

O advogado de Mauro Cid Jair Alves Pereira (Foto: Gustavo Moreno/STF)

A defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), afirma que o tenente-coronel não foi coagido pela Polícia Federal ou pelo ministro Alexandre de Moraes durante a delação premiada. Cid, Bolsonaro e outros cinco ex-auxiliares são réus por tentativa de golpe de Estado.

Eles formam o chamado "núcleo 1" da trama golpista, apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsável pela articulação de um plano destinado a reverter o resultado das eleições de 2022 e manter o então chefe do Executivo no poder.

De acordo com Jair Alves Pereira, um dos advogados de Cid, a suposta coação pela PF seria sustentada por uma reportagem. “Na época, a matéria tinha os seguintes dizeres: ‘eles tinham a tese investigativa, e eu [Cid] tinha a minha versão. Muitas vezes a minha versão contradizia os argumentos que eles tinham no inquérito. [...] Eles estavam investigando e eu estava trazendo a minha versão dos fatos, que era outra”, afirmou. “Isso não é coação. Cid está reclamando da posição do delegado. Isso é direito”.

O advogado disse, ainda, que não pode concordar com o relatório ou com o indiciamento do delegado, assim como “não posso dizer que ele coagiu meu cliente ou que cometeu uma ilegalidade”.

Quem são os réus

Defesa diz que ser ajudante de ordens de Bolsonaro "só atrapalhou a vida de Cid"

Oposição diz que julgamento no STF é 'teatro' e quer votar anistia na Câmara nesta semana

PGR: trama golpista não pode ser tratada como "devaneio utópico e aventura inconsiderada" Veja também:

Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência)

Almir Garnier Santos (almirante e ex-comandante da Marinha), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça)

Augusto Heleno (general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional)

Jair Bolsonaro (ex-presidente da República)

Mauro Cid (tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro)

Paulo Sérgio Nogueira (general e ex-ministro da Defesa)

Walter Braga Netto (general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa)

Crimes atribuídos ao núcleo

Eles são apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsáveis pela articulação de um plano golpista destinado a reverter o resultado das eleições de 2022 e manter o então chefe do Executivo no poder.

Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.

Para a PGR, Bolsonaro liderou uma organização criminosa voltada a desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques às instituições e articular medidas de exceção.

Ele, assim como seus aliados, é acusado de liderar ou integrar organização criminosa armada; atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado por violência e grave ameaça; e deterioração de patrimônio tombado da União.

O julgamento tem seções marcadas também para os dias 3, 9, 10 e 12 de setembro.

