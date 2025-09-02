Julgamento: Flávio posta que "povo brasileiro luta" por Bolsonaro

Senador Flávio Bolsonaro reforça apoio ao pai no primeiro dia do julgamento no STF; Michelle Bolsonaro também se manifesta.

Senador Flávio Bolsonaro (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

No primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), iniciado às 9h desta terça-feira (2) no Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo em suas redes sociais em apoio ao pai.

O vídeo mostra imagens de Bolsonaro, narradas com a mensagem: “Tentaram te derrubar mil vezes, e mil vezes te vi levantar. A cada queda, você voltava mais forte. Mais determinado a lutar pelo Brasil (...) você lutou por nós e o povo brasileiro luta por você.”

Na legenda, Flávio reforçou sua lealdade: “Meu voto e minha lealdade estão com Jair Bolsonaro! Estarei sempre ao seu lado!”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também se manifestou, compartilhando nos stories do Instagram uma oração com a frase: “Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia; e a sua verdade dura de geração em geração.”

O julgamento envolve Bolsonaro e sete aliados, apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsáveis por articular um plano para reverter o resultado das eleições de 2022. Em caso de condenação, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão. As sessões estão marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.